Napoli, Carlo Alvino sulla riapertura degli stadi: “Hai 50.000 posti, se fai entrare 5.000 persone neanche le vedi”

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente radiofonica ufficiale del club partenopeo, ha parlato del momento azzurro nel corso della trasmissione ‘Porompomperoperò’. Queste le sue considerazioni affidate alla radio campana. “Il Napoli non riesce a spendere in estate come a gennaio? Il calcio ha memoria corta, a gennaio il Napoli ha speso tantissimi milioni, ma qualcuno ha accantonato questo ricordo. A tutto ciò, si sono aggiunti anche i soldi di Victor Osimhen. Siamo in un periodo in cui non vedo altre squadre spendere chissà quanto, eppure il Napoli ha investito“.

“Il Napoli andrà a mettere quei tasselli giusti che ancora mancano per completare la rosa attualmente e disposizione dell’allenatore Gennaro Gattuso, ma prima bisogna vendere. Tutto si può dire tranne che il Napoli sia confuso sul mercato: la società sa bene cosa deve fare e cosa può fare. Stadi ancora vuoti? Il calcio senza gente sugli spalti, senza tifosi, è qualcosa che non può esistere. Spero che qualcuno si adoperi per gestire al meglio l’ingresso. Il problema non è lo stadio: hai 50.000 posti, se fai entrare 5.000 persone neanche le vedi. Deve esserci la volontà di risolvere la situazione generale”.

Ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Parma Napoli. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione.



Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.