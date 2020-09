Napoli, il legale Mattia Grassani sulle condizioni di Aurelio De Laurentiis: “Le cose si stanno stabilizzando”

L’avvocato Mattia Grassani, legale di fiducia del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione radiofonica “Punto Nuovo Sport Show”, in onda su Radio Punto Nuovo, parlando della presenza di Aurelio De Laurentiis in Lega. “Ero a Milano con De Laurentiis in riunione di Lega e lui lamentava un fastidio dato dall’assunzione di ostriche, poi è arrivato l’esito. Sembra che le cose si stiano stabilizzando, non c’è da preoccuparsi. Rilevamento temperatura all’Hotel Hilton? C’era un addetto che puntava la pistola, quando è stata rilevata a De Laurentiis non ero presente”.

“La permanenza è stata di 4-5 ore, magari c’è stato un peggioramento durante la giornata. Dopo l’assemblea di Lega ci siamo salutati, la sera ho ricevuto la telefonata ed ho preferito lasciarlo tranquillo affinché potesse gestire con serenità la situazione. Riunione di Lega? Dal Pino ha fatto una relazione puntuale, di prospettiva ed alla fine di questa, abbiamo avuto un dibattito. Il voto è stato all’unanimità, quindi vogliono aprire ad uno studio approfondito sui costi, benefici dell’ingresso in quota di fondi. Da ora si faranno una serie di casting che porteranno ad una scelta”.

Ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Parma Napoli. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione.



Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.