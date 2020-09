CDS – Arkadiusz Milik blocca tutti: Napoli, Roma e Juventus

“Milik blocca la giostra del gol”. Così titola in prima pagina l’edizione di oggi del Corriere dello Sport. Continua il braccio di ferro dell’attaccante col Napoli: “Il polacco vuole la Juve che vuole Suarez e trattiene Dzeko a Roma, ieri diventato ancora papà”. Una bella gatta da pelare. Se Arkadiusz Milik non va alla Roma, Edin Dzeko non può andare alla Juventus. Per questo i bianconeri hanno cambiato totalmente idea iniziando a virare su Luis Suarez. Gennaro Gattuso è stato chiaro: il polacco deve lasciare Napoli perché non troverà spazio in azzurro in questa stagione. I nuovi arrivati Victor Osimhen e Andrea Petagna gli sono avanti nelle gerarchie.

In alto spazio al mercato neroazzurro: “Vidal per vincere. Il Barcellona non lo convoca: il divorzio apre la strada all’Inter”. Il cileno è atteso nelle prossime ore alla corte di Antonio Conte, che lo aveva già allenato alla Juventus. I nerazzurri vogliono lottare ancora per lo scudetto.

