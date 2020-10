TUTTOSPORT – Miralem Pjanic attacca Maurizio Sarri: “Non aveva fiducia in noi”

“Io, la Juve, CR7 e Messi”: l’edizione odierna di Tuttosport apre con le parole di Miralem Pjanic, che ha rilasciato un’intervista esclusiva al quotidiano. Il bosniaco è tornato sul suo periodo in bianconero e sul confronto tra i due grandi giocatori: “Cristiano e Lio due marziani: un vincente e un genio. Bianconeri nel cuore. Qui al Barça è uguale: obbligati a vincere”. Poi la staffilata all’ex tecnico della Juventus Maurizio Sarri: “Non aveva fiducia in noi”. In taglio alto trova spazio il Torino di Marco Giampaolo, che ieri ha raccolto un punto nell’anticipo contro il Sassuolo: “Toro, così sì, ma che beffa!”, si legge. “Finalmente una prova che dà fiducia”, scrive il quotidiano, ma la vittoria sfuma per la rimonta dei neroverdi: da 1-3 a 3-3 in due minuti.

“Risparmi e rinforzi: il prodigio di Maldini”, è invece il titolo che il giornale piemontese propone in taglio basso. Il Milan sta raccogliendo molto in questo periodo, che passano da una gestione oculata delle finanze e dagli acquisti giusti.

