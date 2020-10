GAZZETTA – Napoli, contro l’AZ Alkmmar si è sottovalutato l’avversario

“Era negativo?”. Questo il titolo con cui si apre l’odierna edizione de La Gazzetta dello Sport in edicola in riferimento ad Achraf Hakimi, che nell’ultimo tampone effettuato ieri è risultato negativo a distanza di soli due giorni da quello positivo che non gli ha permesso di giocare la gara di Champions League. “Clamoroso, furia Inter per la beffa Champions. Debolmente positivo prima del Borussia, il tampone nerazzurro ribalta l’esito, oggi la verità per capire se poteva giocare”. Spazio in taglio basso all’invincibilità dei rossoneri che dal post lockdown hanno disputato ventuno gare senza nemmeno subire una sconfitta.

Si parla ancora del Napoli contro l’AZ Alkmaar. “C’è stata una sottovalutazione dell’avversario. E poi il tecnico Slot non si è posto il problema di rinnegare 50 anni di calcio olandese sposando la versione più rétro del catenaccio italico. Mostrando che non sempre schierare quattro attaccanti assicura messi di gol. Servono soluzioni diverse per aggirare le difese chiuse, e il Napoli ne incrocerà tante specie in campionato. E allora c’è da lavorare duro, e su questo Gattuso è assoluta garanzia, per migliorare il rendimento e soprattutto cominciare a sfruttare qualche situazione a palla ferma”.

Ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Benevento Napoli. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione.



Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.