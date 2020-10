Raffaele Auriemma è sicuro: “Napoli-AZ Alkmaar? Peggiore in campo Stanislav Lobotka”

Raffaele Auriemma ha fornito ai microfoni di Radio Marte le sue valutazioni sugli azzurri in relazione alla partita di ieri con l’AZ Alkmaar. “Peggiore in campo Lobotka, da 4,5. A centrocampo qualcosa è mancato in generale. Tiemouè Bakayoko doveva essere schierato al suo posto? Non era facile. Il francese non giocava dal 7 marzo una partita ufficiale, sono tanti mesi. In questi casi, la prima la giochi benissimo, come fatto dall’ex Chelsea in Serie A, ma per la seconda non bastano quattro giorni, serve riposo, altrimenti le gambe non rendono come sperato. Serataccia anche di Kalidou Koulibaly, non mi è piaciuto. Quando sei in una giornata no, devi finire la gara almeno 0-0, non perdere”.

“Colpa dell’assenza di Mario Rui, se abbiamo perso? Non è così: quando gioca il portoghese invocate la presenza di Elseid Hysaj, ora il contrario. Sembra ingiusto. Il Napoli gioca con gli occhi rosso fuoco in campionato, ma non in coppa? Alle volte è vero. Di tanto in tanto, la squadra torna un po’ più moscia, come quella dell’anno scorso, prima dell’arrivo di Gennaro Gattuso. In avanti Andrea Petagna, all’esordio in Europa, avrebbe avuto una cattiveria diversa? Possibile. Però le stesse persone che condividono questa idea, qualora avesse giocato l’ex SPAL ed il Napoli non avesse vinto, magari avrebbero lamentato il mancato utilizzo di Victor Osimhen dall’inizio. Hirving Lozano non al top, è sembrato un po’ in affanno: è più in forma Matteo Politano”.

