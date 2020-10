Benevento, parla il presidente Oreste Vigorito: “Contro il Napoli lotta impari sulla carta”

Oreste Vigorito, presidente del Benevento, ha parlato del match di domenica prossima col Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss. “Le due tifoserie hanno avuto simpatia una con l’altra, da quando siamo apparsi sulle scene, molti napoletani sono simpatizzanti della nostra squadra. Domenica, non dico avranno il cuore diviso a metà, ma sicuramente tengono molto ai nostri colori. Voglio sottolineare il grande trasporto che c’è tra le due tifoserie, io amo il calcio, come veicolo di sport e di stima. Gattuso-Inzaghi? Vinca il migliore, ma la cosa più bella è questo gemellaggio virtuale tra le due tifoserie, non nei fatti, ma virtuale”.

“Se il Benevento era padrone del campo a Roma? Sì, ma quei venti minuti finali hanno stravolto il lavoro. Questo è un campionato strano di allenamenti voluti e non voluti che esulano da tanti altri fattori. Il mio augurio è che la squadra possa esprimere i suoi valori più avanti, di certo Inter, Napoli e Roma, sono superiori, non le possiamo fronteggiare, ma siamo piccoli e cresceremo. Scherzetto al Napoli? Se non lo facessimo non saremmo i cattivi stregoni, ci proveremo, ma siamo di fronte ad una lotta impari sulla carta. Ma non dobbiamo arrenderci prima, coroniamo il nostro sogno: vogliamo fare un bel campionato, ad oggi non si può rimproverare nulla”.

Ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Benevento Napoli. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione.



Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.