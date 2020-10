Hernan Crespo rivela: “Per Pelé grande ammirazione. Quello che ha suscitato in me Diego Armando Maradona, nessuno mai”

Hernan Crespo, ex attaccante di Parma e Lazio, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport, parlando anche di Diego Armando Maradona. “Oggi è il compleanno di O Rei Pelé, tra una settimana sarà quello del D10S Diego Armando Maradona. Ho la fortuna di aver fatto, ad un evento, una foto con loro due, non una cosa che capiti a tutti. A ripensarci mi viene la pelle d’oca: io in mezzo con entrambi che mi abbracciano. Un quadro. Per Pelé grande ammirazione, ma non l’ho vissuto”.

“Diego sì, Maradona l’ho vissuto eccome. Per me il calcio è sentimento, è passione: quello che ha suscitato in me Diego, nessuno mai. E se io sono quello che sono e sono stato quello che sono stato, sì, c’entra molto Maradona. Quando ero piccolo guardavo Diego, se io amo l’Italia è merito suo, giocava nel Napoli. Capite perché non posso scegliere nessun altro?”, ha aggiunto l’ex giocatore argentino.

