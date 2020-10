Napoli, Cristiano Giuntoli non cerca scuse: “Non dobbiamo attaccarci né al COVID né alla sfortuna”

Cristiano Giuntoli è intervenuto poco fa ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro. “Sicuramente perdere non fa mai piacere, nessuno se l’aspettava e nemmeno noi. Anche se nessuno ha parlato della forza dell’AZ Alkmaar, che ha calciatori molto bravi come Steng, Koopmeiners, Midtsjo e tanti altri. E’ una squadra molto organizzata che darà filo da torcere a tutti in questo girone. Perdere non fa mai bene. Devo difendere Gattuso che non ha fatto tanti cambi perché il Covid-19 non gli ha permesso di utilizzare Elmas, Zielinski e Insigne aveva un problema fisico. Si è tenuto solo Petagna per l’ultima mezzora. Non dobbiamo attaccarci però né al COVID né alla sfortuna, è stata una prestazione tutt’altro che brillante”.

“Ci può stare una battuta d’arresto, ma non ci deve stare. Dobbiamo essere più cattivi, più affamati, perché non abbiamo fatto ancora nulla. Quest’anno facciamo un calcio più verticale e dispendioso, ma questo non è un alibi. Dobbiamo andare oltre e cercare di non incappare in queste battute d’arresto. Abbiamo tante soluzioni, ma abbiamo pagato la partita con l’Atalanta. Probabilmente la squadra avrebbe avuto bisogno di più cambi. Ovviamente Insigne non aveva più di 30′ nelle gambe, Elmas e Zielinski non potevano esserci. Un po’ le contingenze e un po’ le nostre scelte ci hanno condannato. Tutto però tornerà alla normalità già da domenica con una grande prestazione”.

