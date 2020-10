CDS – “Napoli-AZ è una ‘non’ partita”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport apre in prima pagina anche con la sconfitta del Napoli al San Paolo, con l’AZ che si è imposto di misura contro la squadra di Gennaro Gattuso: “Il Napoli cade nella rete dell’AZ, domina senza bucare il catenaccio olandese”. Spazio anche con le vittorie di Roma e Milan in Europa League.

“Il Napoli se ne sta con la testa tra le nuvole, osserva le folate di fumo della sua serata pallida e rimane disorientato da se stesso, mica dall’Az, per aver sprecato un bonus entusiasticamente conquistato appena centoventi ore prima con l’Atalanta”. Scrive così il giornale sulla sconfitta di ieri, che rilancia un interrogativo atavico: a questa squadra interessa davvero l’Europa League? “Napoli-AZ è una ‘non’ partita, che allunga di nuovo ombre sul fascino di questa Europa League che, probabilmente, viene considerata un fastidioso graffio dei propri sogni: e Benevento, che è vicinissimo, aiuterà a capire se, nell’inconscio, il campionato s’è già preso tutto il cervello”.

