TUTTOSPORT – Napoli, Piotr Zielinski ed Eljif Elmas ancora positivi al Coronavirus

“Fidatevi di Pirlo” titola questa mattina Tuttosport, in riferimento all’intervista esclusiva rilasciata al quotidiano da Hernan Crespo. L’ex attaccante argentino esalta il tecnico della Juve, suo compagno di squadra ai tempi del Milan: “Un fuoriclasse che merita il meglio. E con lui, vedrete che anche Dybala tornerà a fare grandi cose”. In taglio alto c’è ovviamente spazio per i risultati delle italiane in Europa League: “Milanissimo! Roma sì, ahi Napoli”, è il titolo che propone il quotidiano. Gennaro Gattuso viene sconfitto di misura dall’AZ nel secondo tempo di una partita con pochissime emozioni. Intanto Piotr Zielinski ed Eljif Elmas non si sono ancora negativizzati. “Entrambi i centrocampisti dopo 20 giorni di quarantena sono risultati ancora positivi al tampone”.

Di spalla il quotidiano fa riferimento all’anticipo del quinto turno di Serie A, in programma questa sera al Mapei Stadium: “Toro, segui il Gallo: alza la cresta!”, si legge. I granata affrontano il Sassuolo e vanno alla ricerca della prima vittoria in campionato.

Ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Benevento Napoli. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione.



Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.