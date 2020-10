Febbre per Gennaro Gattuso: il tecnico del Napoli teme di avere il Coronavirus

Il Napoli, attraverso una nota social ufficiale, ha chiarito quelli che saranno i passaggi del giorno prima della sfida contro il Benevento di domani. “Ultimo allenamento prima della partenza per Benevento prevista nel tardo pomeriggio. Il gruppo partirà dopo l’esito dei tamponi effettuati questa mattina”.

Notte insonne, intanto, per Gennaro Gattuso. Stando a quanto racconta il quotidiano Tuttosport, infatti, il tecnico ha accusato un forte stato influenzale nelle ultime ore, con mal di gola e febbre, tanto da fargli temere di aver contratto il Coronavirus. Il mister ha preferito dunque non recarsi al centro tecnico di a Castelvolturno e col gruppo ha lavorato il suo vice Luigi Riccio in un allenamento che il giorno dopo la gara non prevede attività tattica. L’ultimo tampone era risultato negativo e se si sentirà meglio Gennaro Gattuso si recherà al centro d’allenamento, anche per parlare alla squadra dopo il k.o. con l’AZ, senza muovere critiche eccessive.

