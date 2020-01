TUTTOSPORT – “Mezza Juve scappa via! Mazzarri contro tutti”

“Mezza Juve scappa via! Mazzarri contro tutti” si legge in prima pagina sull’edizione di oggi del quotidiano piemontese Tuttosport. I bianconeri, nonostante gli infortuni, battono la Roma e diventano campioni d’inverno. Il Torino vince invece col Bologna, ma l’allenatore Walter Mazzarri, ex Napoli, ne ha per tutti. Specialmente con un altro ex azzurro, Simone Verdi, che dopo la sostituzione si arrabbia e sarà multato. Di spalla si parla di mercato con l’Inter che continua ad inseguire Eriksen del Tottenham, dove dovrebbe finire invece Fernando Llorente. Previsto incontro con la dirigenza degli inglesi per il centrocampista danese. Ovviamente si parla anche dell’infortunio occorso a Nicolò Zaniolo. “Forza Nicolò” si legge in alto. Per il centrocampista della Roma rottura del crociato, oggi l’operazione, a rischio gli Europei. La Roma deve valutare le opzioni del mercato per sostituire il giocatore al più presto. Intanto la madre del ragazzo racconta il travaglio di queste ore.