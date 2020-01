CDS – “Juve e shock”, gli infortuni si prendono tutto lo spazio

“Juve e shock” è il titolo principale in prima pagina sull’edizione odierna del Corriere dello Sport. Si parla infatti della vittoria dei bianconeri sulla Roma, ma anche del brutto infortunio occorso a Merih Demiral e a Nicolò Zaniolo. Per entrambi rottura del crociato, oggi l’operazione, a rischio gli Europei. Anzi, nel caso del romanista si parla addirittura di un ritorno a luglio, direttamente per la preparazione estiva. La Juventus, intanto, vince all’Olimpico, tiene a distanza l’Inter e diventa campione d’inverno. In basso si parla della vittoria del Real Madrid di Zinedine Zidane finale di Supercoppa contro l’Atletico Madrid, ai calci di rigore. Il calciomercato Napoli non è un argomento che tiene particolarmente banco in queste ore sui media nazionali. Gli azzurri hanno appena abbracciato Diego Demme e Stanislav Lobotka, ma ora anche le altre squadre dovranno compiere operazioni importanti. C’è da sostituire anche gli infortunati. Il Napoli è atteso dall’impegno in Coppa Italia col Perugia, domani.