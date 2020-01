Napoli, Gennaro Gattuso vuole impiegare quanto prima Stanislav Lobotka

Stanislav Lobotka è praticamente un nuovo giocatore del Napoli. Si attende solo l’annuncio ufficiale. In lista, però, tutte le caselle sono occupate. Ne era rimasta una libera dopo il mercato estivo ed è stata appena occupata da Diego Demme, arrivato da Lipsia. Per inserire lo slovacco dovrà per forza uscire qualcuno. Si parla in tal senso di Faouzi Ghoulam, ormai fuori dal progetto, ma anche di Amin Younes, che ha giocato pochissimo. Occhio a Fernando Llorente, che potrebbe tornare al Tottenham e piace anche ad altri club. Per inserire subito Stanislav Lobotka in lista c’è bisogno di un’uscita immediata.

Gennaro Gattuso ha bisogno quanto prima di rinforzi. Finora il ruolino di marcia è stato più che negativo, peggiore di quello di Carlo Ancelotti. Il Napoli deve cambiare rotta al più presto e intanto punta tutto sulla Coppa Italia. Contro il Perugia la vittoria è obbligatoria. In caso di insuccesso il fallimento assumerebbe proporzioni senza precedenti.