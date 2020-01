Calciomercato Napoli, si sta per chiudere per Amir Rrahmani e Sofyan Amrabat

Dopo gli arrivi di Diego Demme e Stanislav Lobotka, il Napoli vuole completare anche il terzo acquisto di questa sessione invernale di mercato. Un’operazione quasi chiusa in questi giorni, ma che si concretizzerà in estate, è quella relativa ad Amir Rrahmani, difensore centrale classe 1994. Oggi il kosovaro sta facendo bene con la maglia dell’Hellas Verona ed è destinato al salto di qualità.

In queste ore il club azzurro sta limando gli ultimi dettagli con la società scaligera circa i termini di pagamento di un affare da 14 milioni di Euro. Il centrale potrebbe svolgere le nuove visite mediche nella giornata di giovedì, ma come da accordi resterà in prestito alla formazione di Juric fino a fine stagione. Per quanto riguarda Sofyan Amrabat, invece, i due club hanno già l’intesa, ma resta ancora da trovare quella con il giocatore per l’ingaggio. Anche in questo caso, però, il rinforzo sarebbe previsto per giugno, quando il Napoli farà fronte ad alcune cessioni importanti.