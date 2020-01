Napoli-Perugia, Gennaro Gattuso pensa a Diego Demme titolare

Diego Demme dovrebbe scendere subito in campo dopo l’ufficializzazione del suo acquisto arrivata nella giornata di sabato. L’ex capitano del Lipsia ha archiviato tutte le pratiche del trasferimento e domani pomeriggio dovrebbe essere titolare contro il Perugia, nella gara degli ottavi di finale di Coppa Italia. Il Napoli non può permettersi di essere eliminato già prima dei quarti di finale. La coppa nazionale assume un significato fondamentale in questo punto della stagione. Nelle idee di Gennaro Gattuso il giocatore dovrebbe prendere il posto di Fabian Ruiz, le cui condizioni fisiche non convincono. Il rendimento dello spagnolo, inoltre, è calato troppo negli ultimi tempi. Meglio dare spazio al nuovo arrivato.

C’è grande curiosità intorno alla figura di Diego Demme. Molti tifosi non lo conoscono e non si trovano tantissime notizie su di lui in giro. Ormai ex perno del Lipsia capolista in Bundesliga, il ragazzo aveva già un rapporto viscerale con Napoli, città adorata dal padre che da buon vecchio tifoso azzurro ha voluto chiamare il figlio come Maradona.