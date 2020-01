Napoli, rivolta social a favore di Hirving Lozano: “Gattuso fuera!”

Gennaro Gattuso sembra aver fatto intendere chiaramente quale sia la formazione titolare del Napoli, tanto da aver confermato a Roma le scelte viste contro l’Inter. Meglio Giovanni Di Lorenzo adattato da centrale piuttosto che il giovane Sebastiano Luperto. Lorenzo Insigne deve essere sempre titolare, d’altronde è anche il capitano. Il vero problema riguarda Hirving Lozano, l’acquisto più caro della storia del Napoli. Nella partita di ieri con i biancocelesti l’attaccante è entrato soltanto nei minuti di recupero.

Già con Carlo Ancelotti il messicano non ha trovato grandissime fortune, ma come sottolinea Tuttonapoli, in Messico il classe ’95 è un idolo e c’era da aspettarsi un’invasione social sugli account del club azzurro da parte dei connazionali del giocatore. “Gattuso fuera, Gattuso out”, sono alcuni degli hashtag lanciati dai supporters messicani contro l’allenatore azzurro. Effettivamente, la gestione dell’attaccante sta diventando a tratti inspiegabile e in molti iniziano a chiedersi il motivo del suo acquisto.