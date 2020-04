TUTTOSPORT – “Messi-Inter che storia!”

“Ore 8:30: CR7 in campo!” e “Messi-Inter che storia!”. Questi i titoli di apertura in prima pagina di Tuttosport in edicola oggi questa mattina sui bianconeri e i nerazzurri. Allenamento mattutino e gol per Cristiano Ronaldo nell’impianto del Nacional de Madeira, dove giocò giovanissimo. Nel frattempo in Argentina insistono malgrado la smentita dell’attuale Pallone d’Oro: la crisi con il Barcellona apre scenari per la società di Steven Zhang.

In casa Napoli, invece, si parla di Salvatore Sirigu. Il portiere pensa di chiudere la carriera al Torino: una notizia che andrebbe così a spegnere le voci di un possibile interessamento degli azzurri. L’estremo difensore era stato accostato anche al Milan nelle ultime settimane. Allo stesso modo, spiega il quotidiano piemontese, lo stesso Urbano Cairo non aveva mai preso in considerazione l’idea di privarsi di uno dei suoi pilastri. Per sostituire Alex Meret, a questo punto, il club di Aurelio De Laurentiis dovrà cercare altrove.