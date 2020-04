GAZZETTA – “Un Napoli, anzi due: Gattuso raddoppia e se la gioca così”

“Formula Galliani per ripartire”. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha sentito l’ex dirigente del Milan, oggi al Monza in C. “Finire la Serie A giocando d’estate e cominciare la prossima nel 2021”. Si parla anche di Napoli. “Un Napoli, anzi due: Gattuso raddoppia e se la gioca così”.

Si prevede una grande rotazione tra i calciatori azzurri per gestire lo sforzo in un lasso di tempo così concentrato. “Provvidenziale, terapeutico, strategico. La eventuale ripresa del torneo – scrive la rosea – imporrà un turnover tanto indispensabile quanto utile per il Napoli, vista la concentrazione delle gare in un arco di tempo ben più ridotto di quello previsto nel calendario di Serie A ad inizio stagione. Gattuso disporrà di due squadre, come mai era accaduto ad Ancelotti (non aveva i rinforzi di gennaio, Demme, Lobotka e Politano) e allo stesso «mister grinta», dato che la pandemia gli ha fatto recuperare gli infortunati”.