Calciomercato Napoli, il nuovo nome di Cristiano Giuntoli per l’attacco è Alexander Sorloth

Il Napoli è alla ricerca di una prima punta, considerando che Arkadiusz Milik non dovrebbe prolungare il suo contratto in scadenza a giugno 2021). Il club azzurro non intende accettare la richiesta di ingaggio di 5 milioni di Euro avanzata dal polacco. Cristiano Giuntoli sarebbe dunque pronto a fiondarsi su Sardar Azmoun dello Zenit, ma un nome a sorpresa svelato da Radio Kiss Kiss Napoli è quello di Alexander Sorloth. Centravanti classe ’95, con 2 presenze e 6 goal nella nazionale norvegese, è di proprietà del Crystal Palace, ma gioca in prestito al Trabzonspor.

Il Napoli sta mettendo a punto la sua strategia: l’ha fatto visionare, continua a farlo e sa che non sarà facile prenderlo, dato che sulle sue tracce ci sarebbe persino il Real Madrid. Al Trabzonspor il ragazzo ha fatto faville finora, nella prossima finestra di mercato il Napoli potrebbe muoversi concretamente per lui. A meno che Arkadiusz Milik non abbassi le proprie pretese.