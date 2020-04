Calciomercato Napoli: Adam Ounas farà ritorno alla base, mentre sfuma Mauro Icardi

Cristiano Giuntoli avrà più di una gatta da pelare quando il calciomercato rientrerà finalmente nel vivo. Il club azzurro ha diverse situazioni da risolvere e il direttore sportivo dovrà essere molto oculato nei prossimi trasferimenti. C’è da rivoluzionare la rosa e quindi tanti giocatori, big o meno, dovranno lasciare il Napoli. Il club aveva già provato a cedere Adam Ounas al Nizza, in Francia, in prestito con diritto di riscatto. Ora, a causa della pandemia del Coronavirus e con tutte le difficoltà del caso, sarà difficile credere che il calciatore verrà riscattato entro i termini fissati. Dunque il ritorno a Napoli appare inevitabile per lui, autore di 4 gol in 19 partite quest’anno.

Molti dei calciatori che si trovano in giro per il mondo e nelle stesse condizioni rischiano di veder saltare gli accordi. Eccezion fatta per Mauro Icardi, vecchio pallino azzurro. La moglie-procuratrice Wanda Nara avrebbe ricevuto buone notizie dal Paris Saint-Germain, che sembra intenzionato ad acquistare l’attaccante a titolo definitivo dall’Inter.