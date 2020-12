TUTTOSPORT – “Martedì nero”: la Juventus perde sul campo e fuori

“Martedì nero”. Apre così in prima pagina Tuttosport nell’edizione odierna. “Giornata disastrosa per la Juve. Il Collegio di Garanzia del Coni ribalta la sentenza il verdello: niente 3-0 col Napoli. Tolto il punto di penalizzazione ai partenopei. Ora il problema è trovare una data”. Di lato spazio alla sfida di stasera tra Napoli e Torino: “Toro sveglia, sei ultimo!”.

Dopo la sentenza del Collegio di Garanzia CONI su Juventus-Napoli, il protocollo per proseguire il campionato scricchiola. In Lega e FIGC ieri l’umore era pessimo. Molti club, invece, mugugnavano in quanto sostengono che la vittoria di Aurelio De Laurentiis sia stata quella di un presidente contro gli altri 19 che hanno sempre rispettato il protocollo e hanno giocato anche con diversi positivi in squadra. Se ne discuterà.