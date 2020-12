GAZZETTA – Napoli, c’è ancora un fascicolo aperto su Aurelio De Laurentiis

La Gazzetta dello Sport apre in prima pagina con la giornata nera passata dai bianconeri ieri. “Juve notte fonda. I campioni perdono 6 punti in un giorno: vetta lontana. Pirlo critica arbitro e sentenza”. Di spalla la possibile data della gara da disputare contro gli azzurri: “La partita col Napoli si giocherà a maggio”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



In un calendario così pieno di impegni, effettivamente, è complicato stabilire una data per il recupero di Juventus-Napoli nelle prossime settimane. Si era ipotizzato il 13 gennaio, ma c’è la Coppa Italia, altrimenti bisognerebbe spostare la Supercoppa Italiana, tra l’altro sempre tra Napoli e Juventus. Dopo la sentenza del Collegio di Garanzia CONI resta in ballo comunque un’altra vicenda, che riguarda i comportamenti del club di Aurelio De Laurentiis in termini di rispetto del protocollo. “Si tratta, infatti, di un fascicolo parallelo ancora aperto presso la procura della Federcalcio. Che deve ancora decidere se deferire il Napoli o archiviare la sua posizione. Su questo fronte, insomma, non è stata scritta ancora la parola fine. Dunque, in teoria il Collegio di garanzia potrebbe tornare ancora a occuparsi della partita fantasma, anzi delle puntate precedenti la storia”.