TUTTOSPORT- “Mai Contento”

“Pep, la verità”. Titola così in primo piano il quotidiano piemontese Tuttosport, parlando della Juventus e del caso Manchester City, provando a fare chiarezza sul futuro dell’allenatore spagnolo. I tifosi bianconeri, infatti, adesso sognano l’approdo dell’ex Barcellona sulla panchina attualmente occupata da Maurizio Sarri. La Juve di oggi non sta convincendo e non è riuscita certo a proporre il bel gioco visto a Napoli dal 2016 al 2018. In taglio alto, invece, c’è spazio per l’Inter: “Mai Contento”, il gioco di parole del giornale dopo l’attacco del tecnico nerazzurro all’ambiente Inter. Il mister è apparso scocciato anche nel commentare la possibilità del Var a chiamata: “Non mi piace, perché io non devo chiamare nessuno. Se la situazione è chiara lo devono vedere loro, altrimenti cosa ci stanno lì a fare? Abbiamo già tanti pensieri durante la gara. La trovo una cosa non utile, ci sono le immagini”. Non c’è spazio per il Napoli in prima pagina.