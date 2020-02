CDS – “Gattuso, che furia: Allan resta a casa”

“Gattuso, che furia: Allan resta a casa”. Questo è il titolo che il Corriere dello Sport dedica al Napoli in prima pagina. Il riferimento ovviamente è alle parole del tecnico azzurro in conferenza stampa, con cui ha ripreso il centrocampista brasiliano per lo scarso impegno in allenamento. Il quotidiano parla di vigilia di fuoco, ieri: oggi però sarà tempo di pensare al campo e al Cagliari. L’Europa non è ancora preclusa e la Roma, sconfitta a Bergamo dall’Atalanta, non può certo rappresentare una preoccupazione per gli azzurri. Ci sarà da sudare per sognare la Champions, mentre l’Europa League è chiaramente più accessibile. Anche perché c’è in ballo la Coppa Italia. Il Napoli è momentaneamente in vantaggio nella semifinale contro l’Inter e potrebbe giocarsi seriamente il trofeo nazionale, conquistando automaticamente anche un posto nella prossima edizione dell’Europa League. Si tratta di un periodo delicato, per questo Gennaro Gattuso non vuole fare sconti a nessuno.