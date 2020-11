TUTTOSPORT – Lorenzo Insigne troppo diverso da quello visto in Nazionale

“Dybala c’è!”, titola l’edizione di Tuttosport oggi in edicola. L’attaccante argentino stasera farà coppia con Cristiano Ronaldo nell’attacco bianconero che affronterà il Ferencvaros, con calcio d’inizio alle 21:00. Andrea Pirlo, che nel frattempo ha perso Merih Demiral per una lesione muscolare, è sempre più tentato dal tridente d’attacco. Juventus alla caccia della qualificazione: con una vittoria e la contemporanea vittoria del Barcellona sarebbe cosa fatta.

Brutte notizie, intanto, in casa Milan, che ora dovrà difendere il primato in classifica senza Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, nel match del San Paolo di Napoli, ha rimediato infatti una lesione muscolare che lo terrà ai box per circa mese. Una dura prova per i rossoneri, chiamati a sopperire ad un’assenza importantissima. Per quanto riguarda il Napoli, si parla di Lorenzo Insigne. “Tre partite giocate in 7 giorni (Polonia, Bosnia e Milan) per complessivi 180 minuti e domenica sera il capitano non ha avuto la stessa verve mostrata in Nazionale. Idem per Fabian Ruiz, protagonista di tre gare in 8 giorni, due con la Spagna e poi quella contro il Milan che ha evidenziato un chiaro appannamento. Ma anche Di Lorenzo, Koulibaly, Mertens e Lozano, tutti protagonisti della settimana in nazionale, non sono riusciti ad esprimersi come sanno. Soprattutto nell’aspetto motivazionale”.