CDS – Napoli, duro confronto tra Gennaro Gattuso e lo spogliatoio

L’edizione di oggi de Il Corriere dello Sport apre in prima pagina raccontando gli animi all’interno del Napoli dopo la sconfitta casalinga contro il Milan. Duro confronto tra Gennaro Gattuso e la squadra, con i giocatori che non avrebbero apprezzato le critiche del tecnico sullo scarso impegno. Rischio rivolta proprio ad un anno dall’ammutinamento. Sarebbe davvero il caos. Qualche tifoso, intanto, chiede già un clamoroso ritorno di Maurizio Sarri.

In vista dei match con il Rijeka e con la Roma, Victor Osimhen è già sicuro di fare forfait. “La lussazione della spalla destra rimediata in Nigeria va trattata con la massima attenzione, evitando rischi inutili che potrebbero favorire ricadute. Il nigeriano sta seguendo un programma personalizzato mixato con le terapie. È difficile pensare di poterlo rivedere all’opera domenica in campionato. Serve pazienza, e anche cautela”. Il Napoli sarà costretto a reinventarsi anche nelle prossime partite. Il momento è delicato e la critica è dietro l’angolo.