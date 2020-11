Il Napoli smentisce la lite tra Gennaro Gattuso e i calciatori: “Racconto completamente inventato”

Il Napoli non ci sta. Non sarebbe avvenuta nessuna lite tra Gennaro Gattuso e i giocatori azzurri. Questo quanto emerso dal comunicato emesso dal club azzurro che ha smentito le notizie delle scorse ore. “Nella giornata di ieri, su alcuni siti e oggi su alcuni quotidiani, è improvvisamente comparso il racconto, completamente inventato, di una presunta lite dai toni accesi tra i calciatori del Napoli e Rino Gattuso. Si tratta di una notizia destituita di ogni fondamento”.

Già nelle ultime ore Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club, aveva rilasciato alcune dichiarazioni al riguardo durante la trasmissione “Ne parliamo il lunedì” su Canale 8. “Diamo merito al Milan, loro hanno studiato il Napoli. Spogliatoio spaccato? Ma non è cosi! Come in tutte le famiglie, ci sono varie anime, una la vede in un modo ed uno in un altro. Il confronto che c’è nel Napoli è vitale, ben venga!”.