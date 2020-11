Mario Sconcerti è pessimista: “Scudetto? Il Napoli ha già perso due confronti contro delle rivali dirette”

Mario Sconcerti ha commentato il match perso dal Napoli contro il Milan nel corso de “Il Bello del Calcio”, su Canale 21. “Io ho visto un Milan superiore al Napoli ieri, è difficile essere una squadra equilibrata quando si schierano contemporaneamente quattro attaccanti che non sono dotati di struttura fisica. I rossoneri erano disposti molto meglio in campo ed erano in superiorità numerica in mediana. Nel Napoli c’erano Ruiz e Bakayoko e a loro si contrapponevano Bennacer e Kessié, che però erano supportati da Calhanoglu e Saelemaekers. Quest’ultimo in particolare è un calciatore che ha portato equilibrio nei rossoneri, un tipo di elemento che nel Napoli oggi non c’è perché è dotato solo di calciatori di spinta”.

“Il Milan è stato superiore tatticamente in questa partita, ma se mi chiedete chi sono le favorite per lo Scudetto dico che ci sono 5-6 squadre. Il Napoli però ha già perso due confronti contro delle rivali dirette”.