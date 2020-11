Alessandro Altobelli non crede nel Napoli: “Scudetto? No, anche se può vincere con chiunque ci sono squadre più forti”

Alessandro Altobelli, campione del mondo di Spagna ’82, è stato ospite de “Il Bello del Calcio” su Canale 21, dove ha parlato anche del Napoli. “Ieri il Napoli ha fatto la partita per 60-70 minuti e in questo periodo di tempo meritava probabilmente qualcosa in più. La squadra si è persa nel secondo tempo, ma in generale credo che il Napoli sia molto competitivo e difficile da battere. Ieri è stata una partita particolare, non dimentichiamo poi che di fronte c’era il Milan, che è la squadra più in forma del campionato ed è imbattuta da marzo. Ha trovato un Ibrahimovic in grande forma, che forse meritava maggior rigore in fatto di cartellini”.

“Non sono rimasto deluso in generale e non vedo colpe particolari dell’allenatore. Dobbiamo farci una domanda in generale: ‘Il Napoli è una concorrente per lo scudetto?’ Secondo me no, anche se può vincere con chiunque ci sono squadre più forti”.