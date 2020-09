TUTTOSPORT – Lo Spezia rappresenta un’occasione di rilancio per Fernando Llorente

“Roma, sei bella. Fenomeno CR7” è il titolo con cui si apre l’odierna edizione di Tuttosport oggi in edicola. Il riferimento va alla gara di ieri sera tra Roma e Juventus finita 2-2. La Juve costretta a inseguire due volte, risponde a Jordan Veretout con la doppietta di Cristiano Ronaldo. I bianconeri riescono a pareggiare nonostante l’inferiorità numerica provocata dall’espulsione di Adrien Rabiot.

Per quanto riguarda il Napoli, si torna a parlare di mercato e in particolar modo del futuro di Fernando Llorente, accostato ancora allo Spezia. “L’attaccante spagnolo, arrivato al Napoli la scorsa estate, con l’arrivo di Gattuso è finito ai margini del progetto e per il Napoli rappresenta un “costo” che il club è disposto a ridurre contribuendo al pagamento dell’ingaggio di 2,5 milioni a stagione. Lo Spezia, tra l’altro, rappresenta anche un’occasione di rilancio per Llorente che in Liguria diventerebbe punto fermo del progetto tecnico di Italiano a cui manca un attaccante con le sue caratteristiche”.

Ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Juventus Napoli. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione.



Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.