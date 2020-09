La rinascita di Hirving Lozano: Gennaro Gattuso è riuscito a recuperarlo

Hirving Lozano sta vivendo di nuova linfa. Si parla del messicano su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, con il quotidiano che evidenzia i progressi dell’esterno autore di due goal contro il Genoa.

“Conta la doppietta segnata al Genoa, certo, perché è la sua prima in Italia. Ma ci sono anche le prestazioni, che stanno convincendo. È tutt’altro giocatore, l’esterno messicano. Adesso, corre, salta l’uomo, assiste i compagni e segna pure. Insomma, ci ha messo un anno giusto per far ricredere i critici, coloro che non gli hanno mai perdonato nulla nelle poche opportunità avute nella gestione di Ancelotti prima e di Gattuso dopo. Con il nuovo allenatore, però, è ripartito da zero, conquistando posizioni su posizioni di volta in volta, dimostrando carattere e determinazione. Già dai primi giorni del ritiro di Castel di Sangro, s’è capito che Gattuso non l’avrebbe lasciato indietro, che avrebbe fatto di tutto per recuperarlo alla causa, convinto sulle qualità di questo ragazzo, pagato 50 milioni di euro non più tardi di un anno fa”.

