Napoli, la prova di coraggio di Gennaro Gattuso contro il Genoa conquista tutti

Non è passato di certo inosservato il 6-0 tennistico rifilato dal Napoli al Genoa, ieri al San Paolo. Anche Tuttosport ha esaltato la prova degli azzurri e l’atto di coraggio di Gennaro Gattuso. Il tecnico si è affidato ad una formazione a trazione anteriore, schierando quasi tutti gli esterni.

“Il prato del San Paolo regge alla bomba d’acqua che aveva fatto temere per il rinvio del match. Si gioca regolarmente, però il Genoa viene inondato di palloni da un Napoli atleticamente preparato e talmente in fiducia da schierarsi con una formula ultra offensiva. Lozano, Mertens, Insigne e Osimhen, con la coppia di centrocampisti Fabian-Zielinski solitamente adatti per l’offesa piuttosto che per l’interdizione. Tutto merito di Gattuso che ha saputo trasmettere ad un gruppo di ottimi calciatori l’arte di saper soffrire e di non abbassare mai la concentrazione, nemmeno quando sei in vantaggio sul 6-0. Un modo di fare che esalta la tifoseria partenopea, reduce da due stagioni sotto tono”.

