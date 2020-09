Ivan Zazzaroni commenta la Juventus: “Andrea Pirlo ha messo per un tempo tre giocatori fuori ruolo”

La Juventus schierata da Andrea Pirlo a Roma ha lasciato alquanto a desiderare. La formazione bianconera è apparsa a tratti sbilanciata, il pareggio è arrivato solo grazie a una prodezza del singolo. Anche Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha detto la sua sulla partita di ieri sera.

“Avrebbero dovuto formare una coppia: Dzeko l’ha buttata via e Ronaldo ha rimediato a una Juve a lungo ordinaria”, è la sua lettura del pari per 2-2 tra la Juventus e la Roma. “Notevoli, rispetto alla trasferta di Verona, i progressi della squadra di Fonseca. Decisamente spiazzante invece quella bianconera. Pirlo è fantasioso anche come tecnico, ma le risposte dei giocatori non sono sempre preziose ed efficaci come lo erano quelle dei suoi piedi: con una sola mossa, ad esempio, ha messo per un tempo tre giocatori fuori ruolo”, ha concluso Ivan Zazzaroni sulla Juve vista all’Olimpico. I primi dubbi sulla squadra di Andrea Pirlo sono evidenti.

