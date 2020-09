Napoli, Edy Reja crede in Elseid Hysaj: “Quest’anno è diverso, sente la fiducia e a sinistra gioca meglio”

Edy Reja, ex allenatore del Napoli, oggi ct della Nazionale Albanese, si è espresso sulla formazione partenopea ai microfoni di Radio Marte. “Hirving Lozano ora rende meglio per una questione tattica? Gli stranieri, quando arrivano in Italia, hanno qualche difficoltà. Anche Victor Osimhen dovrà imparare a conoscere maggiormente il calcio italiano. Ha ancora margini di miglioramento. E’ straordinario: ha velocità, tecnica e tiro. Qualità ottime, potrà solo far meglio. Gennaro Gattuso ha dato fiducia a tutti, i ragazzi rispondono in maniera appropriata”.

“Gattuso ha toccato le corde giuste, tutto il gruppo è in sintonia. Elseid Hysaj? Non sentiva la fiducia, ogni volta che giocava era un’esame per lui. Quest’anno è diverso, sente la fiducia e fa ottime partite. A sinistra mi dà l’impressione di giocare anche meglio, fa dei cambi di campo molto belli. Ieri ha messo una palla gol davvero bellissima. Mi chiamano ancora Clint Eastwood? Era Aurelio, il presidente, a farlo”, ha concluso.

Ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Juventus Napoli. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione.



Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.