Napoli, Carlo Alvino si esalta: “Lasciateci coltivare il nostro sogno. Non è una malattia legata solo alla vittoria”

Carlo Alvinoha rilasciato alcune dichiarazioni sugli azzurri ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, emittente ufficiale del club partenopeo. “La cosa più in voga da dire, ormai, è che il Napoli non possa giocare con un centrocampo a due, perché Fabian Ruiz e Piotr Zielinski non hanno le caratteristiche per questo modulo; eppure, lo sta facendo e ci stiamo tutti divertendo. Il Napoli vuole questo: divertire, divertirsi, far tornare il sorriso ai giocatori in campo e ai tifosi. C’è grande voglia di tornare a tifare: un tifo pulito, onesto, fatto solo di passione”.

“Lasciateci coltivare il nostro sogno: lo dico a chi solitamente mortifica i nostri sogni con i propri comportamenti. E’ un sogno bello, fatto di trasporto pulito e trasparente, di chi ama il gioco del calcio e non ne fa una malattia legata solo alla vittoria. Il Napoli sta cercando di fare un’operazione simpatia. Avete visto il sorriso di Lozano? I giocatori sono contenti, anche il sorriso di Dries Mertens e Victor Osimhen è contagioso. Il loro sorriso è il nostro sorriso”.

