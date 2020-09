Napoli, parla l’agente di Lorenzo Insigne: “È affranto per l’infortunio”

Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, ha parlato ai microfoni di Radio Crc del proprio assistito, infortunatosi durante Napoli-Genoa. “Lorenzo è affranto per l’infortunio che al 90% lo costringerà a saltare la sfida contro la Juventus e a rinunciare alla convocazione in Nazionale. Ci teneva tantissimo a scendere in campo a Torino, così come ci teneva ad aiutare il Napoli a battere il Genoa. Ieri è andata bene, peccato per il k.o. di Lorenzo. Domani si sottoporrà ad esami strumentali, si teme uno stiramento. Speriamo che tutto vada per il verso giusto”.

“Lorenzo è un leader. E’ contento dell’inizio del campionato del Napoli. Sente la responsabilità di essere un faro della squadra di Gattuso. Non si tirerà mai indietro. Non stiamo parlando di rinnovo, anche perché De Laurentiis è alle prese con problemi personali. Il presidente, però, è un leone e si riprenderà presto. Ad ogni modo non abbiamo in agenda incontri col Napoli. Lorenzo ha altri due anni di contratto. Al momento siamo tutti concentrati per essere protagonisti di un’altra stagione ad alti livelli”. Molto probabilmente, il capitano del Napoli tornerà disponibile a fine ottobre.

