Parla il ct della Macedonia: “Eljif Elmas è molto contento perché Gennaro Gattuso vuole giocare col 4-2-3-1”

Igor Angelovski, ct della nazionale macedone, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della sfida di ieri tra Napoli e Genoa, che ha visto tra i protagonisti anche Eljif Elmas. “Ho parlato con Eljif dopo la partita contro il Genoa. Mi sono congratulato con lui per come ha giocato, ma dopo un 6-0 il merito è di tutta la squadra, ieri al San Paolo ho visto una bellissima partita. Dimostrazione che la squadra sta giocando sempre meglio, così come Eljif. Noi parliamo sempre ed anche con la federazione ci mettiamo in contatto per capire come si evolve la situazione, ma Eljif è molto contento perché Gattuso vuole giocare col 4-2-3-1 e lui cosi può ricoprire tante posizioni”.

“Nelle prime due partite abbiamo visto quale può essere il potenziale, la cosa più positiva è che sapevamo che il 99% dei giocatori sarebbe rimasto e questo è un punto importante per la crescita della squadra. Spero possa segnare tanti goal, sarebbe ottimo per lui ed il Napoli. L’importante è che Gattuso creda in lui. Può segnare tanto perché spesso arriva in zona gol, deve migliorare in fase di finalizzazione. Ieri ha dimostrato un altro aspetto importante, ovvero di saper superare l’uomo nell’uno contro uno”.

