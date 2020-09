Napoli, l’assessore allo Sport sul San Paolo: “Gli stadi sono luoghi sicuri, ridurre la capienza al 25% si può”

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto nelle ultime ore Ciro Borriello, Assessore allo Sport del Comune di Napoli. “Ieri c’è stata una pioggia straordinaria, le condizioni climatiche erano particolari. Con un po’ di risorse che abbiamo ancora in gestione, faremo una rivisita dei cupolini che devono essere sostituiti. L’anno scorso ci fu una bufera intorno febbraio e molti cupolini sono stati danneggiati. Abbiamo concordato i lavori con l’ingegnere. Al San Paolo sono ancora in corso dei lavori, piccole opere di manutenzione, i bagni”.

“25% della capienza negli stadi? Intanto mi dispiace che qualcuno mette a paragona la scuola e lo sport. Allo stadio ci va chi ci vuole andare, non è obbligatorio come la scuola, chi fa polemica è per strumentalizzare. Gli stadi sono luoghi sicuri, riducendo la capienza al 25% si potrebbe garantire la sicurezza. L’indice dei contagi ci dice qualcosa di diverso, credo che il Governo voglia attendere metà ottobre per far fronte anche all’influenza stagionale. In Campania non abbiamo numeri confortanti, da qualche settimana siamo i primi in quanto contagiati. Vanno osservate le norme che ci hanno permesso di essere la miglior Regione durante il picco. La mia idea è di riavere persone allo stadio, gestirne mille o diecimila in una struttura così grande, è la stessa cosa”.

