Tony Damascelli inquadra la Juventus: “Squadra sconclusionata e pigra”

La nuova Juventus di Andrea Pirlo lascia spazio a più di qualche dubbio. La vittoria contro la Sampdoria non fa testo. Il primo vero banco di prova era quello di Roma, ma i bianconeri hanno lasciato spesso a desiderare. Il rischio di una sconfitta c’è stato tutto. Anche la storica firma del giornalismo italiano Tony Damascelli, ai microfoni di Radio Sportiva, ha detto la sua al riguardo.

“Juve? Squadra sconclusionata e pigra, con la Roma ha giocato una partita orribile. E’ una squadra da disegnare e costruire. La Roma ha perso un’occasione ma oltre questo non riesce ad andare. Pirlo? Ci fosse stato ieri Sarri sarebbe ai ferri. Ha sbagliato la formazione, Rabiot dopo l’ammonizione era nervoso e andava sostituito. Baronio? Dovrebbe intervenire per completare il lavoro di Pirlo. Juve? Tutti ci eravamo accorti che la squadra aveva bisogno di alcuni cambi. Ora arriva il Napoli e cosa vuol fare Pirlo? Il piccolo chimico con nuovi esperimenti? 5 cambi? Favorite le squadre che hanno una panchina esclusiva, vedi Juve o Inter”.

