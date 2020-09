Calciomercato Napoli: per Arkadiusz Milik non ci sono passi avanti, mentre Kalidou Koulibaly resterà azzurro

Tottenham, Everton o un anno fuori rosa? Il futuro di Arkadiusz Milik è avvolto nel mistero. Il polacco desiderava la Juventus, che però l’ha sedotto e abbandonato. A causa delle pendenze con la società azzurra, invece, è saltato il trasferimento alla Roma. Manca una settimana alla fine delle trattative e l’attaccante non ha ancora trovato una sistemazione.

Niccolò Ceccarini, esperto di mercato e direttore di Tmw Radio, ha parlato di diversi giocatori azzurri ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi anche sul bomber polacco. “Milik? Non ci sono stati passi avanti, dovremo aspettare metà settimana per capire quale sarà la squadra alla quale il Napoli proverà a vendere Milik. Ci sono pochissimi soldi in circolazione, complicato vendere soprattutto giocatori in scadenza di contratto. Koulibaly? A meno di clamorosi colpi di scena, credo resterà a Napoli. Credo che a meno che non succeda qualcosa di imponderabile in questo momento, Koulibaly resterà a Napoli”.

