CDS – “Serie A: incubo Covid”: il Napoli trema dopo i 14 casi positivi del Genoa

L’edizione di oggi del Corriere dello Sport apre in prima pagina dando spazio al caso del Genoa. I liguri si ritrovano con 14 casi di positività al Coronavirus, emersi proprio nelle ultime ore. Una situazione delicata da monitorare con particolare attenzione, anche in riferimento al Napoli che ha giocato domenica pomeriggio la sfida proprio contro il “Grifone”. Verso ora di pranzo gli azzurri si sottoporranno a dei tamponi a tappeto.

Il campionato è a rischio. “Serie A: incubo Covid” è dunque il titolo scelto dal giornale, che non nasconde il problema. Il Napoli trema in vista del big match contro la Juventus, ma in generale la situazione è critica e stanno emergendo parecchie perplessità sui protocolli. Anche la riapertura parziale degli stadi potrebbe risentirne. Non manca, comunque, lo spazio alle notizie di mercato: la Juventus vuole offrire 50 milioni di Euro per Federico Chiesa e a questo punto la Fiorentina non può più trattenerlo.

