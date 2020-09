Calciomercato Napoli, su Nikola Maksimovic ci sono l’Inter e il West Ham

Sembrano esserci delle novità riguardo al futuro di Nikola Maksimovic. Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia fornendo degli aggiornamenti sulla situazione del serbo. “Su Maksimovic c’è l’interesse anche dell’Inter, per la sua capacità di agire nella difesa a 3. Per Vecino non c’è intesa anche sugli stipendi da infortunato, se ne potrebbe anche a gennaio. Maksimovic è in scadenza, l’affare può andare in porto solo se il Napoli dovesse accontentarsi di una cifra sotto i 10 milioni di Euro”.

Anche Gianluca Di Marzio ha detto la sua sul difensore azzurro, nel corso della trasmissione “Calciomercato l’originale”, soffermandosi in generale sul reparto arretrato del Napoli. “Maksimovic verso il West Ham, offerta per il serbo che non ha ancora rinnovato col Napoli. Alla fine c’è la possibilità che il difensore partente sia lui, ulteriore segnale sulla permanenza di Koulibaly”. Non è esclusa dunque un’altra cessione da qui al 5 ottobre.

Ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Juventus Napoli. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione.



Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.