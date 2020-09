GAZZETTA – “Assalti Milan”: è duello con la Juventus per Federico Chiesa

“Genoa shock”, titola questa mattina in prima pagina La Gazzetta dello Sport. Il riferimento è ai contagi rilevati in casa rossoblù: in quattordici con Covid, di cui undici giocatori. Ansia Napoli: tamponi a tappeto per tutti. Maxi-contagio tra i giocatori che domenica erano al San Paolo. “Manca il protocollo che detti la linea. Sabato c’è il Toro, per ora Preziosi non chiede il rinvio. Se lo fa decide la Lega”. Di spalla c’è spazio per il mercato dei rossoneri: “Assalti Milan”, titola la rosea. Tra Europa e mercato il “Diavolo”, che non vuole più fermarsi: c’è invece un piano per Federico Chiesa, conteso con la Juventus.

“Juve e Inter: soluzioni ai problemi”, si legge invece in taglio basso. Il quotidiano propone un focus tecnico su due grandi protagoniste del nostro campionato: “A Pirlo serve Arthur per creare. Conte Con Vidal avrà più equilibrio”. La mediana bianconera va riempita, la difesa nerazzurra è scoperta.

