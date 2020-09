Coronavirus: Aurelio De Laurentiis è ancora positivo dopo 18 giorni, mentre la Lega pensa a uno stop

Una sospensione del campionato di calcio di Serie A per due settimane è assolutamente possibile, approfittando anche alla pausa per le nazionali prevista dal 5 al 13 ottobre che farebbe saltare soltanto un turno. In alternativa, si pensa a uno stop degli incontri dove sono impegnate le squadre che hanno un numero elevato di positivi al Coronavirus, come Genoa-Torino di sabato prossimo. Sarebbero queste, secondo quanto riferisce l’edizione online del Corriere della Sera, le opzioni sul tavolo della Lega. Si attendono comunque i tamponi dei giocatori del Napoli per capirne di più.

Il Covid ha toccato anche l’ambiente Napoli. Prima Andrea Petagna, costretto a saltare quasi tutta la preparazione. Dall’11 settembre scorso, invece, Aurelio De Laurentiis è bloccato nella sua residenza romana. Il presidente sta trascorrendo il periodo di quarantena che si è reso obbligatorio la positività al Coronavirus. A distanza di 18 giorni, il numero uno azzurro non è ancora guarito. Gli ultimi tamponi ne hanno riscontrato ancora la positività. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

