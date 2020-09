Napoli, Carlo Alvino sbotta: “Un errore permettere di giocare contro il Genoa, ma non ha perso per il Covid”

Carlo Alvino ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli del caso dei positivi del Genoa, che rischia di interessare anche gli azzurri. “Dobbiamo aspettare l’esito dei tamponi del Napoli. La squadra si allena e si sottoporrà a test. Ad ora non ci sono positivi nel Napoli. E’ una settimana importante, agitata, perché è quella che porta al big match contro la Juventus. La speranza è che si possa giocare normalmente. Il direttore sportivo del Genoa, Daniele Faggiano, dice che adesso capisce perché hanno preso sei goal, visti i positivi al Covid? Smettiamola di cavalcare queste cose che sono troppo serie per fare battute. C’è stata imprudenza, il resto è un chiacchiericcio inutile fatto di faziosità a poco prezzo. Restiamo seri ed evitiamo di cadere nel patetico, non ne abbiamo bisogno. Da chi vive di calcio ed è tesserato per un club, mi aspetterei degli atteggiamenti responsabili”.

“E’ stato commesso un errore enorme, permettendo che si giocasse contro il Genoa: la Lega doveva spingere per rinviare quella partita. E’ una cretinata, però, una cavolata enorme, portare avanti la tesi che il Genoa abbia perso perché debilitato dal Covid. Non si può dire che sia andata così. Non mettiamo il carro davanti ai buoi, la situazione è delicata e dobbiamo svestire gli abiti dei tifosi, mettendoci quelli delle persone responsabili e serie. Se il Governo sta pensando di sospendere il campionato per due settimane, sarà una possibile soluzione. Altra idea è quella di non far giocare le partite con troppi numeri di positivi anche in una sola squadra. Nel protocollo non esiste la possibilità di rinviare la gara in base ad un numero minimo di positivi, è una decisione che deve prendere la Lega Calcio in base al buonsenso”.

