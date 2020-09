Alessandro Antinelli è sicuro: “Col Genoa non si doveva giocare e Juventus-Napoli andrebbe rinviata”

Alessandro Antinelli, giornalista Rai sempre al seguito della Nazionale, ha parlato della questione degli ultimi contagi ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro. “Napoli-Genoa andava rinviata dopo aver saputo dei due giocatori positivi. Per me non si doveva giocare la sfida di domenica sera. I tamponi di oggi sono indicativi, sabato si saprà la verità sulla vicenda e sapremo di più anche su Juventus-Napoli”.

“Il Governo del calcio è in riunione, tecnicamente nemmeno l’allenamento si dovrebbe fare in attesa del risultato degli altri tamponi, invece il Napoli ha programmato una seduta di allenamento oggi pomeriggio, per questo dico. La situazione è in evoluzione, ma per me Juventus-Napoli non si dovrebbe giocare. Adesso stanno decidendo sul da farsi, ma la partita del Napoli contro i bianconeri andrebbe rinviata per come la vedo io. Forse al Genoa ci sono falsi positivi, aspettiamo, lo ha detto anche Galli a Tuttosport”.

