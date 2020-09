Napoli, stop di un mese per Lorenzo Insigne: lesione di primo grado del bicipite femorale sinistro

Dopo l’infortunio riscontrato nel corso del match contro il Genoa, il Napoli ha diramato un comunicato attraverso il proprio sito ufficiale riguardo proprio le condizioni di Lorenzo Insigne. Non ci sono buone notizie, purtroppo. “Lorenzo Insigne, sostituito domenica durante il primo tempo di Napoli-Genoa, si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado del bicipite femorale sinistro”. Per il capitano azzurro si profila uno stop di almeno quattro settimane. Il rientro in campo dovrebbe avvenire tra la fine di ottobre e i primi di novembre.

Come annunciato in precedenza dal suo agente Vincenzo Pisacane, l’attaccante salterà la sfida di campionato contro la Juventus, ammesso che si giochi. Improbabile un rientro per il match contro l’Atalanta, in programma il 17 ottobre allo Stadio San Paolo. Gennaro Gattuso potrebbe averlo di nuovo a disposizione per l’impegno di Serie A del 25 ottobre, quando i partenopei andranno a far visita al Benevento. Lorenzo Insigne non potrà nemmeno rispondere alla chiamata della Nazionale che a ottobre giocherà contro Moldavia, Polonia e Olanda.

