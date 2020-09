GAZZETTA – Napoli, Lorenzo Insigne salterà Juventus e Nazionale

“Il salva Juve” titola oggi in apertura La Gazzetta dello Sport in riferimento al posticipo di ieri sera tra Roma e Juventus. I giallorossi avanti due volte mettono in grande difficoltà i campioni: finisce 2-2 all’Olimpico. Cristiano Ronaldo con un rigore e un super salto in alto evita il k.o. ai bianconeri in dieci. Poi incoraggia Andrea Pirlo: “Con lui la squadra è più contenta”. Di Jordan Veretout i goal giallorossi, Edin Dzeko se ne mangia due. In taglio alto c’è spazio anche per il successo dei rossoneri: “Da Ibra a Brahim, Milan primo”, titola la rosea. Senza lo svedese la squadra di Stefano Pioli vince anche a Crotone. Bene Sandro Tonali, va invece k.o. Ante Rebic per un infortunio al gomito.

Sempre in taglio alto il quotidiano si occupa del mercato dell’Inter: “Inter, a Conte serve l’equilibrio di Kanté. E il Chelsea apre…”, si legge. Il tecnico cerca la sua diga: è arrivata un’importante apertura da parte di Frank Lampard, che non ha escluso la cessione del francese. Intanto sono ore cruciali per Milan Skriniar: è pronto il rilancio del Tottenham. “Gattuso scatena la valanga azzurra. Ma perde Insigne”, titola la rosea sempre in taglio alto. “Calciotennis Napoli”, si legge all’interno: diluvio di pioggia e gol al San Paolo, finisce 6-0 contro un povero Genoa. L’unico neo è l’infortunio di Lorenzo Insigne, costretto ad uscire per uno stiramento: salterà Juve e Nazionale.

Ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Juventus Napoli. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione.



Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.